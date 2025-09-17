定番から新商品まで、北海道のグルメや特産品を集めた物産展が、金沢市内の百貨店で17日から始まりました。 金沢エムザで始まった北海道大物産展。60回目となる今回は、北海道を代表するスイーツや海の幸など、39店舗が並び、その内7店が初出店です。今回は60回記念として、北海道みやげの定番「白い恋人」のソフトクリームなど、4種類を食べ比べできるソフトクリームマルシェが登場。 北海道の海の幸を豪