歌手ケイティ・ペリー（40）とカナダのジャスティン・トルドー前首相（53）は、その関係に注目を浴びないようにしているようだ。交際が噂されている2人は、まだ密かにデートを続けているものの、注目を避ける努力をしていると言われている。 【写真】撮られた！7月に仲良く食事をしていたケイティとトルドー氏 ある関係者は「Usウィークリー」誌にこう話す。「2人は、その関係をもっと