福岡県大川市に本社を置く家具卸大手の「関家具」が、フランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の運営会社が出資するアメリカの投資ファンド「Lキャタルトン」に買収されることが分かりました。日本の家具業界への投資は今回が初めてで、買収額は数十億円規模とみられます。9月末までに株式の譲渡が完了する予定で、社名の変更はありません。「関家具」は1968年に創業し、全国4700の家具店やインテリアショップなどに家具を卸して