香港ディズニーランド・リゾートにて、2025年11月14日(金)から2026年14日(日)までの期間限定で、ホリデーイベント「ディズニー・クリスマス (A Disney Christmas)」が開催されます。20周年アニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー！」で盛り上がるパークが、きらめくクリスマスツリーや魔法の雪に包まれる、特別なクリスマスパーティーです。 香港ディズニーランド・リゾート“ディズニー・クリスマス2025”&#160