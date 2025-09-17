◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」文化社会部に配属されて丸６年になる。話を聞き、原稿を書き、の繰り返しが作業的になっていないか点検する意味で、月末のルーチンとして、スケジュール帳の末尾に「〈１〉今月の心に残った取材」「〈２〉心残りな取材」を書いて翌月に向かうようにしている。〈１〉は当月の取材で胸が熱くなった光景や言葉を書き留め、〈２〉は「何で取材対象にこんな聞き方をしてしまったのだろう」など