ＤｅＮＡの南場智子オーナーが１７日、都内で行われたオーナー会議に出席し、三浦監督の去就について明言を避けた。チームはこの日の試合前時点で２位につけ、ＣＳ出場は決定的となっている。今季が就任５年目の指揮官の去就について南場オーナーは「まずですね、横浜のファンの皆様にホームでＣＳの試合をみていただく。そのために全力を尽くしているところですので」と明言をさけた。またチームの今季の戦いぶりについては「