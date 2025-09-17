巨人の西舘勇陽投手が１７日、１軍に合流した。この日行われるヤクルト戦（神宮）の試合前練習から姿を見せた。西舘は今季１軍で１２登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２８をマーク。８月２日に出場選手登録を抹消され、上半身のコンディション不良でリハビリを経て９月４日の３軍戦で約１か月ぶりに実戦復帰。その後は１１日のイースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）で２軍復帰登板を果たし、４回５０球を投げて、１安打