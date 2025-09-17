VisionMaster Max Valerionは、プロジェクターのフラッグシップモデル「VisionMaster Max」をIFA 2025にて発表。専⽤のワイヤレスサウンドスピーカーシステム「ThunderBeat 5.1.2」も合わせて発表した。VisionMaster Maxについて、日本では10月末頃の発売を予定しており、価格は719,800円。 VisionMaster Maxは、黒レベル表現とレインボーエフェクト除去テクノロジー、没入型ワイヤレ