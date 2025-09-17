女優の柴田理恵（66）が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫婦生活について語った。司会の黒柳徹子から「28歳の時にご結婚なさって、今38年になるの」と紹介されると、柴田は「はい」と明るく話した。家事の分担はどうしているのかとの問いには「この頃から決めてて。忙しくない方が家事をするって決めたんですね」と回答。「忙しい人を助けるために、どっちもやろうということになっ