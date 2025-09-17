◇ナ・リーグドジャース6─9フィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回無安打無失点の快投を見せると、打者としては8回の第4打席で史上6人目の2年連続50本となる50号ソロを放った。ただ、チームは救援陣が打ち込まれ痛すぎる連敗を喫した。大谷は初回1死からナ・リーグ本塁打王争いで53本を放ちトップを走