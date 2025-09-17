モデルでタレントの貴島明日香（29）が17日、自身のスレッズを更新。“セクハラコメント”についてつづった。貴島は「セクハラに当たるようなコメントやDMしてくるひとは迷わずブロックしています！」と投稿。「職場でもそういうこと言ってるの？違うよね？私は人前に出る仕事だからいいと思ってるのかな〜普通に気持ち悪いです」と吐露した。続けて「あと結婚してから攻撃的なこと言ってくる人もたまーーにいるんだけど嫌