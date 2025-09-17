YOSHIKIが9月16日、自身のInstagramを更新。韓国でBTSのRM、BLACKPINKのROSÉら豪華韓国アーティストたちとの会食写真を公開している。 （関連：【写真】YOSHIKI、BTS RMやBLACKPINKメンバーらK-POPスターと会食豪華ツーショットに「ラスボス感」） YOSHIKIはInstagramに「I had a good dinner」と綴り、ディナーの様子の写真を投稿。BTS RMとのピースサインの2ショットを皮切り