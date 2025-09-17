『第76回NHK紅白歌合戦』が、2025年12月31日にNHKホールにて開催される。 （関連：2024年『紅白』に感じた熱気、そして静謐さB'z、星野源らのパフォーマンスが示したもの） 放送は、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1にて同日19時20分～23時45分を予定。nhk one（新NHKプラス）で同時見逃し配信も予定しており、出場者は決定次第、放送やホームページなどで告知される。 また、入場無料の