ＤｅＮＡ・南場智子オーナーが１７日、都内で行われたオーナー会議後に取材に応じた。今季が就任５年目となる三浦監督の戦いぶりについて「振り返ったりするタイミングではないので、全力でたたかってくれてますので、同じ気持ちで見ています」と話し、来季の指揮について尋ねられると「まず横浜のファンの皆さんにホームでＣＳの試合を見て頂くそのために全力を尽くしてもらっているところですので」と話すにとどめた。リーグ