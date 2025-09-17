自民党の高市早苗氏が１７日、Ｘを更新。「今の私は、自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長です」と記し、殺傷能力のある中国製の玩具の拳銃についての心配の声にこたえた。高市氏は「昨日は、殺傷能力がある中国製の玩具の拳銃が国内で大量に出回っているとの報道をご覧になった方々から、私にも心配のお声が多く寄せられました」と切り出し、警察によるサイバーパトロールにより、ネット通販などで「玩具と称した真