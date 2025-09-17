巨人の山口寿一オーナーが１７日、都内で行われたオーナー会議後に取材に応じ、阿部慎之助監督について「来年もちろん、阿部監督で立て直してもらうということ」と３年契約の最終年となる就任３年目を任せる方針を明らかにした。山口オーナーは優勝を逃したチームの現在について「苦しんでますよね。だけども２位、３位に関してはこれからまだ最後までもつれるのかなと思っているので。勝ってもらうしかないですよね」と２位死