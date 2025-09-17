大井川鉄道井川線では、毎年人気の「星空列車」を１０月１８日から２６年３月１日までの土日祝日（年末年始と２月１１日を除く）に運行する。１７年の運転開始から９シーズン目を迎える「星空列車」は千頭←→奥大井湖上を、普段は走らない夕方から夜にかけて特別ダイヤで運転。特別な雰囲気を味わい、秘境駅の「奥大井湖上」で星空観察ができる。駅周辺には人家がないため観察には最適。夜空を見上げながら特別な時間を過ごす