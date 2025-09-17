「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）白熊が荒篤山に突き倒しで敗れた十両の一番で、白熊が右目付近から出血した。立ち合いでぶつかって突き合った後、もう一度ぶつかり合った際に白熊の右目下付近に荒篤山の頭が入った。白熊はそのまま後ろに倒れ、少しよろめきながら礼をして土俵を降りた。花道を引き揚げる際には右目付近から血が流れる様子もテレビ中継に写った。ＳＮＳでも「残念目の下切ってたし足大丈