京都・南署の一日署長に就任した俳優の前田敦子さん＝17日午前、京都市南区秋の全国交通安全運動（9月21〜30日）を前に、俳優の前田敦子さんが17日、京都府警南署の一日署長に就任した。雨が降る中、世界文化遺産・東寺（京都市南区）で白バイなどの出発式が開かれ、制服姿の前田さんが「悲しい交通事故をなくすため、引き続き安全に」とあいさつ。敬礼して隊員らを見送った。前田さんはその後、市内の府立鳥羽高を訪問。生徒