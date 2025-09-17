再会を果たしたマリア・ベロニカ・ソトさんと、娘のマリア・ベアトリスさんとアデリア・ローズ・メレウ・チェッサさん/Courtesy Nos Buscamos（ＣＮＮ）南米チリで、１９７９年に双子の娘を奪われた女性が、４５年ぶりに娘たちと再会を果たした。感動的な再会を果たしたのはマリア・ベロニカ・ソトさん（６４）と、娘のマリア・ベアトリスさんとアデリア・ローズ・メレウ・チェッサさん。再会の場となったのは、ビオビオ州の港町コ