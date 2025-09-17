これまで導入された世界初・日本初の技術とは？ホンダは2025年9月5日、6代目となる新型「プレリュード」を発売しました。先代モデルから24年ぶりに復活を果たし、待ち望んでいたファンを中心に大きな話題となっています。【画像】超カッコイイ！ これが“凄い”ホンダ新型「プレリュード」です！（30枚以上）これまでプレリュードは1970年代から2000年代にかけて展開され、斬新なデザインだけでなく、走行性能に加えて快適性