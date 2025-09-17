【モデルプレス＝2025/09/17】女優の武田久美子が9月17日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】武田久美子「スタイル抜群」と話題の美人娘と密着◆武田久美子、娘との仲睦まじい写真を公開武田は「娘とショッピングタイム」とつづり、娘との2ショットを公開。娘が自身へのプレゼントとして購入したというバッグについて触れ、「初めて自分自身にプレゼントする気持ちと快感を味合わせる事