SF9の元メンバーで、現在は俳優として活動するロウンが、レオナルド・ディカプリオとのエピソードを明かした。【写真】ロウン、“レオ様”とのガチガチ緊張ショット9月16日、YouTubeチャンネル「ビボティビ」には「イケメン＝面白い、イケメンの隣にイケメン、目の保養が2倍、しかも笑える」というタイトルの映像が公開された。映像にはロウンと俳優のパク・ソハムがゲストとして出演。MCのソン・ウニは「ロウンがSNSでディカプリ