フィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）が17日、ABCラジオの改編発表会見に登場した。織田は10月7日スタートのABCラジオの新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」（火曜後7・15）でMCを務め、同局・高野純一アナウンサーがパートナーを務める。会見場に“4回転”しながら登場して笑いを誘った織田。特番を2回放送し、2回とも号泣したエピソードの持ち主。「表情豊かで人柄の良さ」が評価され、初めてのラジオ