東京証券取引所17日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。高値警戒感から幅広い銘柄が売られた。半導体関連銘柄などに買い注文が入り、節目の4万5000円を回復する場面もあった。終値は前日比111円89銭安の4万4790円38銭。東証株価指数（TOPIX）は22.53ポイント安の3145.83。出来高は約20億7400万株だった。