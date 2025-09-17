１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１１円８９銭（０・２５％）安の４万４７９０円３８銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。前日の米株式市場で、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表されるのを前に様子見姿勢が強まり、主要株価指数がそろって小幅に下落した。東京市場では、一部の半導体関連株が値上がりした一方、日経平均が前日まで４営業日連続で最高値だった反動から、多