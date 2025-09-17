熊本地裁店長を務めていた熊本市内のコンセプトカフェで昨年、当時19〜21歳のアルバイトの女性3人を刺殺しようとしたとして、殺人未遂罪などに問われた奈良公明被告（31）の裁判員裁判で、熊本地裁は17日、求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。中田幹人裁判長は判決理由で、傷の位置が少しでもずれていれば死亡してもおかしくなく「被害結果は同種事犯の中でも特に重大」と断じた。中田裁判長は、被告は被害者らと退職や給料