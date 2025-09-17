今年も心ときめく季節がやってきました。メイクアップフォーエバーから、待望のホリデーコレクション2025が登場です。第1弾は10月1日(水)、第2弾は11月1日(土)より数量限定で発売。人気のベースメイクやリップ、ブラシセットまで充実のラインナップ♡購入者限定の豪華特典も用意され、特別感あふれるコレクションになっています。 第1弾は10月1日発売の限定セット アーティストカラー