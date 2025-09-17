2025インターネット岳麓大会が15日、湖南省長沙市で開幕した。会場では、各ロボット企業が独自開発した人型ロボットが登場し、日常生活から産業生産まで幅広い応用シーンが展示された。中国新聞網が伝えた。湖南超能ロボット技術は人型ロボットだけで構成されたバンド「超人バンド」を披露した。このバンドはピアノ演奏ロボット、ギター演奏ロボット、ドラム演奏ロボット、そして主制御モジュールで構成され、「私とわが祖国」「孤