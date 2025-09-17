東京ヴェルディは９月15日に開催されたJ１第29節でFC東京と対戦した。開始早々からセットプレーでチャンスを作った東京Vは、相手ゴールを脅かすもネットを揺らせずにいると、60分に相手のゴールキックからの流れで長倉幹樹に先制点を決められる。その後は福田湧矢や熊取谷一星を投入して反撃に出るも、最後まで１点が遠く“東京ダービー”で０−１の敗戦を喫した。試合序盤はボールを保持しながらリズムを掴んだものの、徐々