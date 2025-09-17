日本サッカー協会は９月17日、天皇杯・準決勝の会場とキックオフ時間を発表した。準決勝の２試合は、11月16日に開催。発表されたマッチスケジュールによると、FC町田ゼルビアとFC東京の対戦は、国立競技場で行なわれる。キックオフ時間は13時10分となる。もう一方の準決勝、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島の一戦は、パナソニックスタジアム吹田を会場とし、15時５分にキックオフを迎える。 決定したスケジュール