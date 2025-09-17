俳優の森七菜（24）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。この日は原作・新海誠（52）がサプライズ登場。映画『天気の子』に出演した森のスクリーン上の魅力を絶賛した。【写真】美人！デコ出しスタイルで登場した宮崎あおい今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海