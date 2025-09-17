新潟県高校野球連盟は17日、18日に予定していた秋の高校野球新潟県大会の3回戦について、大雨予報のため全試合を19日に順延すると発表しました。また、20日以降の日程に変更はないということです。 ■3回戦の予定(18日⇒19日に順延) 【三条パール金属スタジアム】第1試合六日町ー新潟明訓第2試合十日町ー開志学園【新発田市五十公野公園野球場】第1試合高田ー新発田中央第2試合中越ー新発