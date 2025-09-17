ＮＨＫは１７日、都内の放送センターでメディア総局長の定例会見を開催。大みそかに「第７６会ＮＨＫ紅白歌合戦」を開催すると発表した。会見では番組のテーマ、出場者については今後決まるが、来春にグループでの活動終了を発表している嵐の出場についての質問も飛んだ。山名メディア総局長は「出場する歌手についてはこれから」とあらためて話した上で出場歌手の選定について「今年の活躍、世論の関心、番組に企画にふさわし