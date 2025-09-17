女優水沢アキ（70）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。かつて交際した人気俳優と婚約破棄会見をした裏側について振り返った。自身の半生を折れ線グラフにしてもらい、自分で書いた水沢が婚約をして、その直後に破棄したことについて「27歳ぐらいだったんで、そのときに結婚しなくて良かった」と明るく振り返った。MCハライチ澤部佑から最初の婚約について「ドラマで共演がきっかけでお付き合いし