歌手・女優のあのが、9月16日に公開されたポッドキャスト番組「あのと粗品の電電電話」（Spotify）に出演。霜降り明星・粗品と友人としての関係が構築されているため、「ガチで好きになっちゃったら、どうにかこうにか、壁ドンぐらいしないと何にも進まないと思う」と語った。あのが、メイプル超合金・安藤なつや田中みな実といった親交のある人と恋愛話になったりすると、「あの氏は粗品がいいと思うよ」「あのちゃんは粗品さんか