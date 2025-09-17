5位でゴールした村竹ラシッド（c）SANKEI ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月16日（火）＠国立競技場＞ 【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編 東京2025世界陸上・男子110mハードル決勝が16日に国立競技場で行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（23=JAL）が、13秒18で5位入賞を果たした。0.06秒差のわずかな差で表彰台を逃した。