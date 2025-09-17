【南アフリカ】 消費者物価指数（8月）17:00 予想0.3%前回0.9%（前月比) 予想3.6%前回3.5%（前年比) 小売売上高（7月）20:00 予想2.7%前回1.6%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（8月）18:00 予想2.1%前回2.0%（2.1%から修正）（前年比) 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（09/06 - 09/12）20:00