テクニカルポイント 豪ドル/ドル、明確な上昇トレンドが継続中 0.6710ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6686エンベロープ1%上限（10日間） 0.6675現値 0.662010日移動平均 0.6600一目均衡表・転換線 0.655821日移動平均 0.6554エンベロープ1%下限（10日間） 0.6553一目均衡表・基準線 0.6507100日移動平均 0.6507一目均衡表・雲（上限） 0.6499一目均衡表・雲（下限