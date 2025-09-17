【新興国通貨】ドル安優勢、一時1ドル=18.27ペソ=メキシコペソ 昨日の中南米市場でドルメキシコペソは上値の重い展開。ドル全般の売りが目立っておrい、18.35を挟んでの推移から一時18.39を付けた後、18.27を付けている。引け前後で18.37前後まで瞬間急騰もすぐに落とし、18.28-18.30レンジでアジア市場の推移。ペソ円は8円前後での推移。目立った動意なくもみ合い。 MXNJPY 8.012