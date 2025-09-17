俳優の吉岡秀隆（55）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。【写真】お腹がふっくら！透け感のあるブラックドレスで登場した高畑充希冒頭のトークで吉岡は「僕、撮影期間2日間だったんで…。皆さんの素敵ないいお話の後で『2日間しかいなかったのに、こんな華々しいところに僕が居ていいのかなという気になって」と苦笑い。それでも「できあがった作品を見て、