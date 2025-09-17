NHKは17日、10月から始まる新サービス「NHK ONE」に合わせ、キャラクター「どーもくん」の新バージョンをお披露目した。名前は「NHK ONEどーもくん」。今後さまざまなバージョンを展開するというが、茶色だったボディーはホワイトに。グレーの模様も入っており、耳のほか、手には肉球もついた。背後にはしっぽもあり、共に登壇した廣瀬智美アナウンサーは「NHK ONEが進化したサービスになってほしいという願いをこめて、しっぽが