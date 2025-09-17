ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ [東証Ｇ] が9月17日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年10月期の期末一括配当を従来計画の28.07円→60円(前期は28.07円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社では、株主の皆様への適正な利益還元が重要な経営課題であることを認識しております。最適な資本構成を検討した結果、より公平な形での株主還元を企図したものであります。尚、本件検討にあた