さだまさしが自身のInstagramを更新し、加山雄三らレジェンドアーティストたちによる豪華集合ショットを披露。 【写真】さだまさし＆南こうせつ＆THE ALFEEらが加山雄三を囲む豪華ショット ■さだまさし「このメンバーで全国ツアーやりたい（笑）」 9月12日、東京国際フォーラム ホールAでザ・ヤンチャーズ（森山良子、南こうせつ、さだまさし、THE ALFEE）による『トリビュートライ