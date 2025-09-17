17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数493、値下がり銘柄数932と、値下がりが優勢だった。 個別ではインタースペース、ＧＭＯペパボ、ソフト９９コーポレーション、トップカルチャーがストップ高。東京機械製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。ナカノフドー建設、テノックス、湖池屋、大戸屋ホールディングス、佐藤食品工業など70銘柄は年初来高値を更新。