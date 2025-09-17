17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 91623 -35.2 34350 ２. 日経Ｄインバ 20278 -18.67833 ３. 日経ベア２ 1704320.2 192.2 ４. 純金信託 12210 -11.9 16945