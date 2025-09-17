17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数224、値下がり銘柄数344と、値下がりが優勢だった。 個別ではプレシジョン・システム・サイエンスが一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ、サンクゼール、ＧＶＡＴＥＣＨ、リネットジャパングループ、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙなど18銘柄は年初来高値を更新。ユカリア、ＡＲアドバンストテク