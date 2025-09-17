プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞が16日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』に出演。SNSで話題となったプライベート水着写真の意外な撮影者を告白した。【写真】美しすぎるボディライン！SNSで話題となった浅田舞の水着ショット『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ