気象台は、午後3時33分に、大雨警報（浸水害）を大館市、北秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・大館市、北秋田市に発表 17日15:33時点秋田県では、18日明け方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、17日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、18日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報・土砂災害18日明け方にかけて