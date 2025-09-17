ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回無安打無失点、５三振１四球で勝敗は付かなかった。打者１６人に６８球で最速は１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマーク。防御率は３・２９。打者では８回に３試合ぶりの一発を放ち、史上６人目の２年連続５０本塁打を達成。５打数２安打１打点、１得点だった。チームは６―９で敗れ